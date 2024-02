Bruno Savate lidera o pódio. Concorrente é o favorito do “Big Brother – Desafio Final”

Na conta oficial do “Big Brother – Desafio Final” foi divulgado o ranking dos concorrentes favoritos. Bruno Savate lidera o pódio.

Começou há um mês, mas, desde então, a casa do “Big Brother” tem sido palco de vários atritos. Só esta semana, foi salvo das nomeações Bruno Savate e abandonou a casa Miguel Vicente.

A TVI fez uma sondagem nas redes sociais do formato, na qual os seguidores tiveram a oportunidade de votar no concorrente favorito. Bruno Savate ficou à frente, com 88 por cento de votos positivos.

Em contrapartida, Joana Taful é a concorrente com menos apoiantes. A concorrente somou 71 por cento de votos negativos.

Bárbara Parada, Noélia Pereira e Carlos Sousa permanecem nomeados. Um dos três irá abandonar a casa mais vigiada do país no domingo, 11 de fevereiro.