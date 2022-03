“Bumba na Fofinha” prepara estreia no teatro e ironiza com a decisão

Mariana Cabral, mais conhecida como “Bumba na Fofinha”, está a preparar-se para a sua estreia em teatro com o primeiro espetáculo de “stand up”.

A humorista, de 35 anos, admitiu, esta quinta-feira, 22 de dezembro, ter tomado a “pior decisão da sua vida” ao ter aceitado o desafio de subir ao palco para o seu primeiro “stand up comedy”.

“Hoje faço anos. E só tenho 35 há umas horas mas já estão a testemunhar a minha pior decisão do ano: eis o meu primeiro solo de stand-up. E lembrem-se que decidi ter uma filha”, brincou, no perfil de Instagram.

Os espetáculos vão acontecer a 15 e 17 de fevereiro no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e a 24 e 26 de março no Teatro Tivoli, em Lisboa. Os dois eventos estão marcados para as 21h00.

Várias caras conhecidas como Jéssica Athayde, Luísa Barbosa e Rui Unas deram os parabéns a Mariana Cabral por este novo desafio na caixa de comentários da publicação.