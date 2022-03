Programa “Cá Por Casa” está de volta às gravações em estúdio

View this post on Instagram

Ontem foi dia de regressar ao estúdio para retomar uma certa normalidade. Sem proximidade excessiva, com todas as precauções e sem público. Intactos mantiveram-se a boa disposição, o foco, a felicidade de nos cumprirmos fazendo aquilo que sabemos e amamos, e sobretudo a gratidão pelo privilégio de termos uns “freguêses” que nos dão liberdade, meios e enquadramento. @rtppt #caporcasa