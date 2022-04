Segunda edição de “Cabelo Pantene – O Sonho” já tem data de estreia

Após a primeira edição, que contou com mais de seis mil candidatos, “Cabelo Pantene – O Sonho” regressa já este sábado, dia 6 de junho, à TVI.

Com Ana Sofia Martins e Luís Borges a conduzir o programa, juntamente com os já conhecidos jurados, o fotógrafo Mário Príncipe e o “hairstylist” Mathieu Dubet, o concurso volta às noites de sábado da TVI.

Ao longo de quatro episódios vai poder acompanhar as provas e desafios dos dez concorrentes que representam a diversidade de cabelos do nosso país. Uma das grandes novidades desta nova edição é o concurso estar aberto também a concorrentes do sexo masculino.

O programa vai ainda contar com a participação surpresa de jurados convidados que vão ajudar os concorrentes a desenvolver e melhorar as suas competências pessoais e profissionais.

O programa produzido pela Endemol, que em 2019 teve três vencedoras – Valentina Sultão, Catarina Maia e Vera de Bragança – vai voltar a encontrar o cabelo mais bonito e com mais personalidade de Portugal.

Além de ser o próximo embaixador Pantene, o vencedor desta edição vai receber um prémio final de dez mil euros, a oportunidade de pertencer ao universo da TVI e a possibilidade de agenciamento pela Central Models.