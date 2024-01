“Cacau” estreou esta segunda-feira. Diogo Amaral partilha fotografias dos bastidores

Na noite desta segunda-feira, 15, estreou a novela “Cacau”. Diogo Amaral, que integra o elenco, publicou registos dos bastidores.

Foi na noite desta segunda-feira, dia 15 de janeiro, que foi para o “ar” o primeiro episódio da novela “Cacau” na TVI. Este novo projeto de ficção tem José Condessa e Matilde Reymão como protagonistas e conta com vários atores conhecidos como Alexandra Lencastre, Nuno Pardal, Paulo Pires, Inês Castel-Branco, Fernanda Serrano, entre outros.

Diogo Amaral também integra o elenco da novela e, para assinalar a sua estreia, partilhou, nas redes sociais, várias fotografias dos bastidores. “Estou tão entusiasmado com a estreia da nossa novela”, lê-se na legenda da publicação.

De relembrar que o projeto passa-se em Portugal e no Brasil, na cidade de Itacaré, no estado da Bahia, onde mora a protagonista “Cacau”, uma jovem chocolateira que vive numa fazenda com os seus pais portugueses.