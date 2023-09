“Cacau”: Veja as primeiras imagens da nova telenovela da TVI

O novo projeto de ficção da TVI não tem data de estreia, no entanto já foram divulgadas as primeiras imagens das gravações de “Cacau”, que decorrem no Brasil.

A Media Capital divulgou esta segunda-feira, 18 de setembro, as primeiras imagens da nova telenovela da TVI “Cacau”. A trama conta com José Condessa e Matilde Reymão como protagonistas e marca o regresso de Alexandra Lencastre e Diogo Amaral ao canal.

As gravações, que já decorrem há dois meses, partiram para o Brasil. “Um dos núcleos principais da história concentra-se na cidade de Itacaré, no estado da Bahia, entre eles a protagonista ‘Cacau’, uma jovem chocolateira que vive numa fazenda com os seus pais portugueses”, lê-se em comunicado.

Nas imagens é possível ver Matilde Reymão em destaque, mas houve vários intérpretes que rumaram para a América do Sul, nomeadamente Diogo Amaral, Paulo Calatré, Adriano Toloza, José Condessa e Nuno Pardal.