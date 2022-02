Caio Lucas foi pai pela primeira vez

View this post on Instagram

Pietro Miyaki Fernandes, nasceu dia 20/12/2019 ás 23:49, 3.180kg, 50cm. MEU FILHO AMADO Vamos lá .. Não sei nem como começar , mais me pego escrevendo esse texto um dia depois do seu nascimento, dia 21/12/2019 as 03:15 da manhã , aqui sentado na poltrona, você dormindo na minha frente e a mamãe dormindo bem ali do lado , ela dorme que até parece que é o melhor sono da vida .. Tadinha, ela merece né filho ? Foi uma guerreira e tanto , fez todo esforço do mundo que uma mãe pode fazer , chorou , ao mesmo tempo sorriu, sentiu dor , sentiu tonturas , falta de ar e muitas outras coisas , mesmo assim ela deu o máximo de si e colocou você aqui , deitadinho na minha frente .. O papai sentiu algumas coisas também , mas nada comparado o que a mamãe sentiu , garanto que ela sofreu milhões de vezes mais que o papai. Agora me pego escrevendo esse texto e te olhando me pergunto .. Como não ser grato a Deus por tudo isso ? IMPOSSÍVEL NÉ FILHO, como o papai escreveu na música que eu fiz pra você .. VOCÊ CHEGOU SÓ PRA MUDAR NOSSO VIVER .. e hoje filho eu tenho a prova de tudo isso . Mudou , e vai continuar mudando nosso viver a cada dia que passa ,o papai promete te educar , te ensinar , cuidar de você , amar e te proteger o resto da minha vida ….. Eu queria pelo menos ter palavras para poder expressar tudo que sinto neste momento , mais tenho a plena certeza que palavra nenhuma é capaz de descrever tudo isso .. SÓ QUERO DIZER QUE TE AMO E TE AMAREI PARA O RESTO DA MINHA VIDA ❤