Caiu mais uma máscara no programa da SIC: desta vez foi o galo

Foi desvendada mais uma máscara na SIC. Desta vez foi o galo a “perder a cabeça” e, atrás da personagem, estava o humorista Fernando Rocha.

Mais uma edição do programa da SIC, mais um desmascarado. Desta vez, foi o galo a ser “decapitado”, nas palavras dos jurados César Mourão, Carolina Loureiro, Jorge Corrula e Sónia Tavares. Por detrás do boneco escondia-se o ator Fernando Rocha.

“Foi uma experiência incrível, agradeço muito à @sicoficial e ao @daniel__oliveira por esta oportunidade, parabéns ao Júri e muitos parabéns à @fremantlept pois tem uma produção incrível”, começou por escrever o humorista nas redes sociais.

“Em relação ao público, um muito obrigado pelas mensagens de carinho e claro que tive de mentir no ‘Domingão’ quando me perguntaram se eu era o galo. Uma das alíneas do contrato era comprometer-me com o sigilo e contratos são para se cumprir. Obrigado a todos e a vida sem Rock’n’Roll não é vivida, é deixada passar”.

O outro boneco desmascarado na noite deste sábado foi o cão robot. Depois de muito mistério também esta personagem “perdeu a cabeça”.

Por detrás da máscara escondia-se a antiga apresentadora da TVI Isabel Silva, que também vibrou com a participação no programa apresentado por João Manzarra.