“Calma, jovem”: chegaram as t-shirts do “Extremamente Desagradável”

O sucesso do programa “Extremamente Desagradável” deu origem a t-shirts com frases originais que já estão a ser usadas pelas “Três da Manhã”.

Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, “As Três da Manhã”, já estão a fazer publicidade às t-shirts do “Extremamente Desagradável”, a rubrica que os famosos mais temem todas as manhãs e que já originou muita polémica.

“‘Calma, jovem’! São só t-shirts do ‘Extremamente Desagradável’, mas isto pode ficar descontrolado totalmente porque é uma edição limitada. Corram, corram! Sem medo, até porque as estrelas não suam. Onde podem comprá-los? I have the assner: em joanamarques.pt”, anunciou a radialista nas redes sociais.

Entre as frases mais emblemáticas estão “Calma, Jovem”, “I Have The Assner”, “As Estrelas Não Suam” ou “Descontrolado Total”.