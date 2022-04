Camião da Esperança realiza mais de 2500 testes à Covid-19

O camião da Esperança, uma iniciativa da TVI e da Rádio Comercial, efetuou mais de 1500 testes à Covid-19 um pouco por todo o país.

O Camião da Esperança percorreu no último mês 3100 quilómetros e passou por 21 localidades de norte a sul do país, com o objetivo de rastrear comunidades com problemas de mobilidade, de forma a contribuir para minimizar o impacto da pandemia em Portugal.

Foram realizados 2502 testes, tendo sido registados 46 casos positivos que foram encaminhados para as autoridades de saúde pública competentes e devidamente acompanhados.

Este projeto contou com uma equipa especializada de 14 pessoas, entre eles médicos, enfermeiros, administrativos, preparada para informar e testar os habitantes.

A TVI, Rádio Comercial, Galp, KPMG, Unilabs, Mundipharma, Planetiers World Gathering e GlobalSport são o grupo de marcas portuguesas que juntaram esforços para intensificar a luta contra o novo coronavírus.