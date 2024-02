Canal Globo prepara-se para a festa do ano com “Carnaval da Sabrina”

“Carnaval da Sabrina” vai acompanhar todos os preparativos de Sabrina Sato para aquela que é uma das maiores festas do Brasil.

Sabrina Sato desfila pelas Escolas de Samba Gaviões da Fiel e Vila Isabel há 20 e 12 anos respectivamente, tornando-se uma das maiores celebridades do carnaval brasileiro.

“É sempre um prazer quando chega essa época do ano e eu consigo dividir com as pessoas um pouquinho da minha paixão por essa festa tão incrível e maravilhosa que é o Carnaval”, disse, em comunicado enviado às redações.

O “reality show” serve para aquecimento daquela que é a maior festa do Brasil. Estreia a 10 de fevereiro, pelas 22h35, no canal Globo, mas os desfiles das principais escolas de samba do Rio de Janeiro apenas serão transmitidos na madrugada dos dias 12 e 13.