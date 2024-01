Cândido Costa no “Alta Definição”: “Julgaram-me muito”

No “Alta Definição” deste fim-de-semana, Daniel Oliveira entrevista o antigo futebolista Cândido Costa, que recorda a época em que ficou desempregado.

O convidado desta semana do programa “Alta Definição” é o antigo jogador de futebol Cândido Costa. Num excerto da entrevista, partilhado por Daniel Oliveira nas redes sociais, o ex-futebolista recordou o momento em que ficou desempregado e viu-se obrigado a recorrer ao IEFP.

“Vou para o IEFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro… Quando estás desempregado convidam-te para estudares e os olhos julgaram-me muito no primeiro dia que lá fui. ‘Este perdeu-se, mais um jogador de futebol…’ e não me incomodava nada”, diz.

“Percebi que celebrar a vida e ser feliz tanto se é na Champions num jogo com 60 mil, como é ser nomeado delegado numa turma do IEFP”, acrescenta.

“A partir daí comecei a fazer as pazes com o futebol e tudo. Achava que estava difícil para mim e via as minhas colegas de turma a esconderem um pão na hora do almoço para levarem para casa”, remata.