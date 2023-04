Cantor com “horas marcadas”, “pesadelo” e “discussões”: passageiros queixam-se do cruzeiro de Tony Carreira

O cruzeiro “35 anos de Canções” de Tony Carreira acaba de terminar e muitos fãs não calam as críticas à organização.

Tony Carreira prometeu uma semana de diversão a bordo do cruzeiro MSC Fantasia, mas o desejo do “cantor de sonhos” não se terá concretizado para todos os passageiros da embarcação. Depois de uma semana no mar, com partida de Lisboa, o cruzeiro de “35 anos de canções” acaba de terminar, mas muitas pessoas que embarcaram mostraram-se insatisfeitas, em declarações à “Magg”: o cantor pouco terá aparecido, a viagem tornou-se num “pesadelo” para alguns e até houve “discussões nas filas”.

A passageira Natividade Valentim lamentou, em declarações ao “site”, que não viu Tony Carreira “fora dos concertos e do karaoke” e que, por isso, ficou “desiludida”. “Acho que ele devia andar por todo o navio, e não só em certos sítios, e com horas marcadas”, queixa-se.

Já Sandra Lisboa apontou falhas ao jantar do navio MSC. “Fomos jantar na noite de gala vestidos a rigor e tenho fotografias na fila à porta do restaurante. Desistimos da fila e tenho fotos com o meu jantar na mão. Tive de ir para o buffet comer pizza de salto alto e vestido de gala. Não é normal”, lamentou à “Magg”.

A hóspede lembrou ainda que esteve cinco horas e meia à espera para embarcar e que não haveria cadeira de rodas para o marido, que tinha uma “úlcera varicosa”. “Nas filas, geram-se confusões, discussões e duvido que isto acabe sem pancadaria. O que deviam ser umas férias sonho, foram um pesadelo”, apontou.

Daniela Tavares, por seu lado, referiu que “foi tudo muito mal organizado” e que, no embarque, ficou “cinco horas ao sol sem água e sem comida”.

Houve, no entanto, outros passageiros que elogiaram a viagem. Cláudio Francisco considera que o cruzeiro foi “bom” e Gina referiu que este é “um sonho tornado realidade”.

À “Magg”, a Agência Abreu reconhece que existiram falhas durante esta viagem. “Existiram alguns problemas operacionais em terra e a bordo, em que a MSC, responsável pela operação, foi fazendo esforços para corrigir”, referiu Pedro Quintela, diretor geral de vendas. “Esta foi uma grande operação, em que a Abreu proporcionou vários momentos memoráveis com o artista”, concluiu.