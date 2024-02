Cantor country Toby Keith morre aos 62 anos

Em comunicado divulgado na página oficial, a família lamenta a perda do cantor country Toby Keith aos 62 anos. Artista lutava contra um cancro no estômago.

Toby Keith, uma das maiores estrelas do country, morreu aos 62 anos. A notícia foi partilhada na página oficial do artista norte-americano que lutava, desde 2022, contra um cancro no estômago, como já havia anunciado.

“Toby Keith morreu pacificamente na noite passada, 5 de fevereiro, rodeado pela família. Ele batalhou com graça e coragem. Por favor, respeitem a privacidade da família neste momento”, lê-se no comunicado.

Durante três décadas, Toby entregou grandes êxitos aos fãs, como “How Do You Like Me Now?!”, “Red Solo Cup” e “Made in America”.