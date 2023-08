Cantor FF sofre uma queda no concerto dos D’ZRT no Algarve

O cantor FF, convidado especial no concerto de despedida dos D’ZRT, no Algarve, não ganhou para o susto ao sofrer uma queda durante a sua atuação.

A história é contada pelos “sites” das revistas “Nova Gente” e “TV 7 Dias”: o músico FF caiu em palco no Estádio do Algarve, neste sábado, durante a atuação especial no concerto de despedida dos D’ZRT.

O também ator tropeçou ao subir para uma plataforma da bateria, caiu com estrondo de frente, mas recompôs-se e levantou-se prontamente para continuar o espetáculo.

“A longevidade deste fenómeno chamado D’ZRT está intimamente ligado à sua generosidade. Convidaram-nos a todos para fazer parte desta celebração – os que vão pisar o palco, os que vão reviver a sua infância ou adolescência, os que viveram a loucura ‘Morangos’ depois de acharmos que a loucura já tinha terminado e só agora têm a oportunidade de os ver”, escreveu FF nas redes sociais.

“Amanhã (ontem, sábado) vou regressar a 2005, quando os vi pela primeira vez no Coliseu dos Recreios na gravação de uma das cenas da terceira temporada, longe de imaginar que no ano seguinte faria algumas primeiras partes dos seus concertos. Ainda mais longe de imaginar que 18 anos depois me dariam honras de convidado na festa que é deles. Deles e de todos nós”, rematou FF.

Recorde-se que no último concerto da digressão “Encore”, dos D’ZRT, no Estádio do Algarve, o músico Cifrão anunciou o nome da primeira filha que vai nascer em breve.