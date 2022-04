Cantor Leandro faz revelação sobre Ivo Lucas: “Chamaste pela Sara!”

O cantor Leandro foi uma das muitas figuras públicas a reagir à morte de Sara Carreira e ao internamento de Ivo Lucas. O intérprete acabou por fazer uma revelação que espantou os seguidores.

As palavras escritas no Facebook estão a apanhar de surpresa os milhares de seguidores. Leandro, o cantor romântico, celebrizado pelo tema “Que Mal de Fiz Eu?”, partilhou um dado ainda não conhecido publicamente, numa mensagem dirigida a Ivo Lucas, que está internado no Hospital de Santarém depois do acidente que vitimou a namorada, Sara Carreira.

“Estive desde o primeiro minuto com o teu pai no hospital e dói só de te ouvir a chamar pela tua amada!”, revelou Leandro.

Os fãs desejaram “força” aos amigo do intérprete, mas houve quem questionasse esta revelação: “Leandro, não acho bem trazeres para aqui uma frase privada”, alertou uma fã.