Cantor Marco Paulo está internado num hospital em Lisboa

Marco Paulo está internado numa unidade hospitalar de Lisboa, onde esteve a drenar um pulmão nas últimas horas.

Marco Paulo está internado. O cantor encontra-se em observação no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, onde foi submetido a uma drenagem ao pulmão direito.

Este internamento surge depois de o apresentador do programa “Alô Marco Paulo”, com Ana Marques, na SIC, se ter sentido cansado e com dificuldades respiratórias.

A “TV Guia” da última semana já tinha adiantado que o cantor, de 78 anos, tinha visto subir os valores tumorais nos últimos tempos.

Entretanto, a SIC Internacional juntou-se à onda de apoio ao intérprete, que luta contra um cancro no pulmão: “No ‘Alô Marco Paulo’ de hoje juntamo-nos num abraço de apoio a Marco Paulo“, pode ler-se nas redes sociais.