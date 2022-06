Cantor R. Kelly condenado por tráfico sexual a 30 anos de prisão

Robert Kelly, ou R. Kelly, como é conhecido pelo público, foi condenado por extorsão e tráfico sexual, depois de ter sido declarado culpado no ano passado.

O artista foi condenado por utilizar a sua fama para, alegadamente, sujeitar jovens a abusos sexuais de forma regular. Ao longo do processo, no Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova Iorque, Estados Unidos, foram ouvidas as vítimas do cantor.

Segundo a acusação, R. Kelly usou a sua equipa de profissionais para encontrar jovens e manter o silêncio das vítimas e terá ainda utilizado a “fama, dinheiro e popularidade” para “predar crianças e mulheres jovens para a sua própria satisfação sexual”.

Diversos testemunhos da acusação em tribunal demonstraram que R. Kelly os terá obrigado a “atos perversos e sádicos quando eram menores”. “O público precisa de ser protegido de comportamentos como este”, afirmou a juíza Ann Donnelly.

Lembre-se que o cantor está preso desde 2019 e optou por não se manifestar durante o processo. O artista vai ser alvo de um novo processo, que arranca a 15 de agosto, desta vez, em Chicago, devido a acusações de pornografia infantil.