Cantor Ruben Aguiar condenado a pena de prisão efetiva

Há um ano, Ruben Aguiar, cantor da “Música do Gago”, foi detido pela polícia na sequência de um atropelamento. O tribunal decretou esta sexta-feira, 19 de abril, uma pena de cinco anos e seis meses de prisão efetiva.

Na notícia, avançada pelo programa “Linha Aberta” da SIC, foi explicado que, além da pena de prisão, o intérprete ficará “inibido de conduzir durante um ano”.

“Vai permanecer em prisão domiciliária até este caso transitar em julgado. A juíza que presidiu a este coletivo considerou que a versão do cantor não mereceu qualquer credibilidade”, sublinhou a repórter.

O advogado do cantor confessou ter ficado surpreso com a decisão da juíza. “Não estamos contentes, achamos que a pena é pesada, que não reflete, de todo, a conduta do Ruben. Nesse sentido, vamos recorrer”, afirmou.

Sobre ficar em prisão domiciliária, o representante de Ruben Aguiar recordou que o cantor “vive do trabalho que faz, dos espetáculos” e que está a ser “muito difícil” sustentar a família.

Em abril de 2023, Ruben Aguiar envolveu-se numa discussão com um homem de 55 anos num posto de combustível em Alcochete. Após o conflito, atropelou a vítima e meteu-se em fuga. Inicialmente, o músico foi acusado de tentativa de homicídio, mas acabou por ser ilibado.

Numa entrevista, conduzida por Manuel Luís Goucha, Ruben falou sobre os momentos que passou no Estabelecimento Prisional do Montijo. “Quando a minha mulher ia-me visitar, eu tinha que ficar todo nu em frente aos guardas e ainda fazer agachamentos”, contou, na altura.