Cantor Toy em lágrimas pela morte do pai

O alfaiate António Ferrão morreu hoje, aos 95 anos. O cantor, em lágrimas, revelou o “luto” no Facebook.

Toy está de luto. O cantor popular perdeu esta segunda-feira o pai, António Ferrão, de 95, que há mais de um ano tinha problemas de saúde. O artista mudou, esta tarde, o perfil de Instagram para “luto”.

Rapidamente os seguidores associaram-se a este momento de dor. Recorde-se que, antes de se casar, no ano passado, Toy falou a Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes do seu progenitor, de forma emocionada: “Vou tentar que ele vá ao casamento, está a passar uma fase complicada, tem 94 anos, faz 95 no dia 30 de setembro. Gostava muito que fosse o meu pai mas estamos com gente querida na mesma”.