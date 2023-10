Cantora Anabela está de luto pelo pai: “É um dia muito triste”

A cantora Anabela está em período de luto. O pai da artista faleceu na passada segunda-feira, dia 2 de outubro.

“O meu querido pai partiu hoje”. Foi assim que Anabela começou por assinalar o falecimento do familiar nas redes sociais. A cantora está de luto pelo desaparecimento do pai na passada segunda-feira, dia 2 de outubro, como revelou.

“Um pai extraordinário, um homem bom que me deu sempre muito amor. O meu pai é maravilhoso e eu tenho a sorte de ser filha dele”, escreveu.

“Não tenho palavras para descrever a dor… nem sou de expor as minhas tristezas nas redes sociais… mas hoje é um dia muito triste. Partiu o meu querido pai que amo tanto, que me deu tanto amor e de quem vou ter muitas saudades. Amo-te meu pai”, concluiu.

Na caixa de comentários, vários foram as celebridades que deixaram as suas mensagens de força à artista. “Lamento a tua perda, pois conheço a tua dor. Força e abraço forte”, escreveu Noémia Costa. “Minha querida, beijinho no coração”, comentou Ana Arrebentinha. “Um abraço apertado”, disse Pedro Fernandes.