Cantora brasileira Rita Lee morre aos 75 anos

A cantora brasileira Rita Lee morreu nesta segunda-feira, aos 75 anos, informou a família da artista nas redes sociais.

Morreu Rita Lee, um ícone do “rock” brasileiro, aos 75 anos, informou a sua família nas redes sociais. A intérprete, uma lenda da música do outro lado do Atlântico, lutava contra um cancro nos pulmões desde 2021 e perdeu a vida nesta segunda-feira, em São Paulo.

O velório da artista vai realizar-se esta quarta-feira e, informa a família, “de acordo com a vontade de Rita o seu corpo será cremado”.

Recorde-se que, em fevereiro passado, a cantora foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com a família a justificar que “como qualquer pessoa que passa por tratamento oncológico, internamentos para exames e avaliações podem ser necessários”.

Além de uma carreira a solo de muito sucesso internacional, Rita Lee fundou ainda a banda Mutantes. Foi, também, o rosto da independência feminina durante mais de três décadas.

Rita Lee começou a carreira com apenas 16 anos, nas Teenage Singers e integrou mais tarde o grupo de “rock” Six Sided Rockers, que acabou por dar origem aos Mutantes, em 1966.