Cantora do coro de MARO na Eurovisão está infetada com Covid-19

Milhanas, cantora do coro de MARO no Festival Eurovisão da Canção 2022, está infetada com Covid-19, em Turim, Itália, tal como informou o gabinete de imprensa do certame.

Depois de ter sido avançado que existia um caso positivo do novo coronavírus na delegação portuguesa, aquando do segundo ensaio de Portugal, a artista recorreu ao perfil de Instagram para revelar que está sem sintomas.

“Obrigada por todas as mensagens e por todo o amor. Estou assintomática e isolada para me poder juntar a elas assim que possível”, escreveu a cantora no InstaStories, ferramenta do Instagram.

A intérprete faz parte do coro que a cantora MARO levou para o Festival Eurovisão deste ano, em território italiano. Portugal vai subir ao palco do concurso na primeira semifinal, representado pela artista e o seu tema “Saudade, Saudade”.

Lembre-se que Milhanas chegou mesmo a participar no Festival RTP da Canção 2022, com o tema “Corpo de Mulher”, composto por Agir.