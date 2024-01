Cantora Maraisa, de dupla sertaneja Maiara e Maraisa, sofre acidente e é levada para o hospital

Maraisa estava hospedada num hotel no nordeste brasileiro, quando sofreu um acidente na piscina e foi levada para o hospital.

Maraisa sofreu um acidente na piscina do hotel no qual estava hospedada no nordeste brasileiro, em Porto de Pedras, Alagoas, no final da tarde de terça-feira, dia 16 de janeiro. A cantora terá batido com o rosto, o que causou um corte, avança a revista “Quem”.

A integrante da dupla sertaneja Maiara e Maraisa foi levada para o hospital, onde “foi prontamente atendida e passa bem”, diz o comunicado enviado pela assessoria da artista.

Após ser tratada no estabelecimento de saúde, Maraisa já teve alta e encontra-se a caminho de casa.