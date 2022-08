Cantora Paula Fernandes sofre grave acidente de viação

A cantora brasileira Paula Fernandes sofreu um grave acidente de viação. O carro capotou, mas a intérprete não ficou ferida.

Um grande susto. Paula Fernandes, conhecida cantora brasileira, que já atuou por diversas vezes em Portugal, sofreu um grave acidente de viação neste fim de semana.

“Eu ainda não sei bem como eu tô… Eu só sei que eu tô viva e sei que ontem eu renasci…”, começou por escrever nas redes sociais.

“Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim…”, disse ainda, numa alusão ao namorado, o empresário RonyCeconello.

Paula Fernandes recordou o acidente. “Rony e eu estávamos voltando do interior para São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controlo da direção com a força da batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar”.