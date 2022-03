Cantora Pink faz dueto com a filha: “Faz-nos sentir felizes”

Pink surpreendeu os fãs nas redes sociais com o lançamento de um dueto juntamente com a filha mais velha, Willow Sage Hart.

Depois de a artista norte-americana se ter estreado no TikTok com um vídeo da filha mais velha, de nove anos, a interpretar a música “Cover Me In Sunshine”, a cantora revelou no Instagram esta sexta-feira, 12 de fevereiro, o dueto que fizeram.

Na publicação, Pink partilhou o resultado final da música original que cantaram e compuseram juntas em casa e ainda um vídeo original com momentos íntimos em família.

“Todos sabemos que este ano foi diferente e desafiador e, às vezes, aterrorizador. Eu encontro o conforto na música. Amo cantar com a minha filha”, referiu.

“Faz-nos sentir felizes. Por isso, lançamos esta música e esperamos que ela te faça feliz”, acrescentou.