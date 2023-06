Cantora Rebeca sofre acidente em palco e acaba o dia nas urgências

Rebeca descalçou-se durante o concerto e acabou por se magoar. Embora tenha seguido com o espetáculo até ao fim, teve de ser socorrida nas urgências.

Após ter atuado de Norte a Sul do país durante o fim‑de‑semana, a cantora Rebeca sofreu um acidente no último espetáculo e acabou por ter de ser socorrida nas urgências de uma unidade hospitalar.

A artista partilhou o sucedido com os seguidores, através de uma publicação nas redes sociais: “No último concerto decidi descalçar-me. A cantar bati com o dedo do pé num ferro e fraturei. A chatice é que dói a sério! Enfim”, escreveu na legenda.

Durante o programa “TVI Extra”, já apresentado por Flávio Furtado, que esteve ausente por motivos de saúde, Rebeca explicou como tudo aconteceu.

“Estava ao vivo. Saí para trocar de roupa e foi quando isso aconteceu. Voltei novamente, já com o dedo partido, e continuei o concerto até ao fim”, notou.