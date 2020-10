Cão de Fátima Lopes aparece magoado

O cão da apresentadora Fátima Lopes, Brownie, foi encontrado e, apesar de estar ferido, encontra-se em segurança.

Após ter dado o aleta do desaparecimento do cão, esta quarta-feira, a apresentadora revelou que o animal está de regresso aos seus braços mas encontra-se a caminho do veterinário devido a alguns ferimentos ligeiros numa das patas.

https://www.instagram.com/p/B60DUsPnMd4/

Na mesma publicação, Fátima Lopes agradeceu o apoio e ajuda dos fãs durante o desaparecimento do cão. “Obrigada a todas as pessoas incansáveis que nos ajudaram a procurá-lo! Assim que tenha notícias do estado dele, partilho convosco. Obrigada, obrigada, obrigada”.

O animal tinha sido avistado na zona de Casalinho dos Matos, em Ourém. “Por favor partilhem, divulguem e ajudem-nos a encontrá-lo. O Brownie é um membro da nossa família e precisamos que ele volte para casa! Estou em Casalinho dos Matos, perto de Ourém, onde o Brownie foi avistado. Ainda não temos notícias dele”, afirmou, desesperada, num vídeo publicado nas redes sociais.

“Vamos continuar a procurar! Por favor, se alguém tiver alguma informação entre em contacto com a GNR. O Brownie tem a coleira com o nome e o telefone da minha filha. Ajudem-nos a trazê-lo para casa”, acrescentou.

