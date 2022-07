“Caos do Sodré” é o novo documentário realizado por Carolina Torres

Carolina Torres apresentou esta semana o seu novo documentário, “Caos do Sodré”, que “remete às histórias da antiga cidade de Lisboa”.

“O Caos do Sodré conta as histórias de um dos sítios mais emblemáticos da nossa capital onde passaram poetas, jornalistas, realizadores, prostitutas e assassinos. Um dos sítios mais democráticos, cheio de mitos, onde se viveram concertos, histórias de amor e violência”, lê-se em comunicado.

O documentário, que está disponível na plataforma Youtube, é “uma viagem pelas histórias mais inacreditáveis passadas no Cais do Sodré nas décadas de 70, 80 e 90”.

As histórias contadas na longa-metragem são relatadas na primeira pessoa por donos dos espaços, empregados de balcão, porteiros, músicos ou DJ’s.

Gisela João, Tiago Bettencourt, JP Simoes, Tânia Graça, Yanagui, Manuel João Vieira, Nuno Calado, Miguel Cadete, Rui Cruz, Samuel Úria, Legendary Tigerman, Fernando Alvim, João Botelho, Soraia Carrega, Kiko is Hot, Narciso, Rygz, António Costa (dono do Viking, Cais do Pirata e Menage), Augusto (dono do Copenhaga) e Fernando (dono do Tokyo), são os nomes que fazem parte do documentário.