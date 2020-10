Caras conhecidas juntam-se para dar vida a tema de Virgul

Diversas caras conhecidas juntaram-se para dar vida ao novo videoclipe do tema “All We Need Is Love”, do cantor Vigul, lançado em 2017.

Cifrão, Blaya Rodrigues, Dino Santiago, Pedro Teixeira, Sara Matos, Sara Tavares, Angie Costa, Paulo Pires, Miguel Raposo e Boss AC são alguns dos famosos que aceitaram o convite do intérprete para dar uma nova vida ao tema.

Em tempo de quarentena, cada pessoa gravou a sua parte do videoclipe em casa. No fim, os trechos complementaram-se com a voz do artista e ex-membro do programa “Dança com as Estrelas” (TVI).

“Este é um hino ao amor, porque acredito que é o mais importante da vida e que tudo consegue. Nem sempre tudo corre bem e embora neste momento estejamos muitos de nós afastados estamos mais juntos do que nunca. Foi isso que quis mostrar neste vídeo, através de quem generosamente aceitou entrar nesta viagem comigo. Acreditem, vamos conseguir”, escreveu Virgul no Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-erkiMJxsh/

LEIA TAMBÉM: