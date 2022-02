Caras conhecidas aplaudem vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas Presidenciais

Diversas caras conhecidas reagiram à vitória do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nas Eleições Presidenciais de 2021.

Assim que se confirmou a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, a atriz Sofia Grillo deu os parabéns ao Presidente pela vitória, que considera ter sido pela “Democracia e liberdade em Portugal”.

“Por um Portugal de todos os portugueses, pela Democracia, pela liberdade! Parabéns, meu Professor! Aguardo as suas palavras, naquela que é e será sempre a sua/nossa casa”, escreveu, no Instagram.

Por sua vez, a apresentadora Rita Ferro Rodrigues deixou elogios ao Presidente, às pessoas que votaram e a todos os candidatos que, durante a campanha política, defenderam a constituição e a igualdade.

“Parabéns, Sr. Presidente. Parabéns a todas as pessoas que foram votar. Abraços solidários a todas as pessoas que queriam votar e não conseguiram pelas mais diversas razões. Parabéns a todas e todos os candidatos/as que defendem a constituição, a igualdade e os valores democráticos e humanistas”, começou por escrever.

“Há uma linha importante que se definiu: quem luta contra o ódio, quem não permite que nos virem umas/uns contra os outros/as. Foi uma esmagadora maioria a votar contra o horror fascista. Que isto seja o princípio de um futuro de partilha do mais importante – mesmo mas nossas diferenças democráticas. Um futuro de cerca sanitária ao ódio.

Só depende de nós e o amanhã é já hoje”, acrescentou.

Já o humorista Eduardo Madeira fez um balanço da noite eleitoral: “1- Marcelo comeu um frango assado ‘take away’ do ‘Somos Um Regalo’, antes de sair de casa. 2 -Marcelo pegou no seu carro e fez oito horas de Cascais à cidade universitária. 30 Km. 3 – Marcelo é o Presidente se conseguir estacionar o carro nos próximos cinco anos. (…) 5 – João Ferreira, menos mal. Marisa, nada bom. Mayan, mais do que o esperado. Tino, sempre em alta. E, quanto a mim, é isto”.