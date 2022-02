Carina Caldeira operada ao peito: “Já evitava até olhar para elas sem soutien”

Carina Caldeira revelou, esta terça-feira, 22 de fevereiro, que fez uma mamoplastia depois de ter andado algum tempo descontente.

A apresentadora do Porto Canal começou por admitir, no perfil de Instagram, que o peito sempre foi a parte do seu corpo que mais gostava. Contudo, depois de ter sido mãe, a comunicadora ficou insatisfeita.

“As mais atentas devem ter reparado que ontem estive mais quietinha, fui tratar do meu amor-próprio porque nada na vida é mais importante do que isso. […] As minhas mamas sempre foram uma das partes do corpo que mais gostava, mas depois de ser mãe o formato mudou muito e deixei de as reconhecer em frente ao espelho. Nos últimos meses já evitava até olhar para elas sem soutien, e como em tudo na minha vida, quando algo não me faz feliz faço os possíveis para mudar”, começou por admitir.

“Um dia acordei e disse para mim mesma: ‘acabou, não vou continuar a olhar para mim e não gostar’. Foi no mesmo dia em que fiz uma caixa de perguntas no Instagram a perguntar os melhores cirurgiões em mamoplastia e nas vossas respostas a Dra. Luísa Magalhães Ramos ficou muito destacada em primeiro lugar”, prosseguiu.

Antes da operação, Carina Caldeira admitiu que estava “nervosa”: “Ontem depois do dia que passei não tenho dúvidas que fiz a melhor opção! Óbvio que estava super nervosa para a operação, mas a energia positiva de toda a equipa que esteve presente desde que entrei naquele bloco fez-me relaxar e rir sem parar. Depois de ver o resultado só me apetecia encher a médica de beijos. Estou muito feliz. Muita gente me aconselhou a não fazer este ‘reels’, mas para mim não faz sentido esconder nada da minha comunidade, que me apoia e me dá amor todos os dias, e acima de tudo dizer-vos para fazerem tudo o que está ao vosso alcance para aumentar a vossa auto estima”.

No final, a apresentadora apelou a que o corpo pós maternidade seja um tema de assunto abordado “sem pudores”. “O corpo pós maternidade é cada vez mais um assunto falado mas ainda assim só cada um sabe o que se passa consigo e as mudanças que toda essa experiência, por mais maravilhosa que seja, traz. Temos de começar a falar destes temas sem pudores, não alimentando uma imagem idealizada e estereotipada mas incentivando cada uma a tomar as decisões que a vão fazer mais segura de si mesma, uma qualidade muito importante no papel de mãe. Acreditem que a vida se transforma em ‘glitter’ quando estamos felizes. Obrigada a toda a equipa maravilhosa eternamente grata pelo amor e carinho”, rematou, agradecendo aos profissionais de saúde.