Carla Baía: “Estive três anos em depressão depois da separação do João Pinto”

Carla Baía falou sobre o período difícil que enfrentou depois de ter terminado o casamento com o ex-futebolista João Vieira Pinto, revelando ter caído na depressão.

Após ter terminado o casamento com o antigo atleta em 2003, Carla Baía esteve num processo de divórcio até 2008. No momento em que se separou, a antiga mulher do craque revelou ter ficado “sem chão”.

“Senti-me sem chão. […] Sempre fiz tudo. Facilitava a vida do casal para que ele se focasse no trabalho dele. Caí em depressão durante dois ou três anos”, disse a Manuel Luís Goucha no programa “Goucha” (TVI).

Na altura, os pais de Carla Baía mudaram-se do Porto para Lisboa para ficar a fazer companhia à filha. A relações públicas também contou com a ajuda dos amigos Daniel Nascimento e Maya.

“Foram pessoas que sempre puxaram por mim, que sempre me levaram ao colo e que me ajudaram a passar a depressão”, referiu.

Hoje em dia, Carla Baía mantém uma relação saudável com João Pinto e a respetiva mulher, Ângela. Lembre-se que o ex-casal tem em comum os filhos Tiago e Diana.