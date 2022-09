Carla Baía revela sexo e nome do bebé: ” À tua espera!”

Carla Baía revelou, esta quarta-feira, 14 de setembro, o sexo e o nome do bebé que está por chegar. “À tua espera”, afirmou.

A ex-mulher de João Vieira Pinto está a viver dias de grande felicidade com uma nova aventura na maternidade. No perfil de Instagram, a relações públicas anunciou o sexo e o nome do bebé.

“É um menino! À tua espera, Noah” pode ler-se na legenda de um vídeo em que surge ao lado do marido, Rahim Samcher.

Além de estar a viver a sua gravidez, Carla Baía prepara-se também para ser avó. É que a filha Diana Pinto está grávida pela segunda vez.

Recorde-se que a ex-mulher do futebolista, que é mãe de Diana e Tiago Pinto, está à espera do primeiro filho em comum com Rahim Samcher. Já Diana Pinto está à espera do segundo filho em comum com Ricardo Menezes.