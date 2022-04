Carlão emociona-se no “The Voice Kids”: “Foi a primeira vez que a minha filha mais velha me viu chorar”

Carlão não segurou as lágrimas na mais recente gala do “The Voice Kids”: o mentor emocionou-se durante a atuação de Ísis Salgueiro.

O momento já se tornou viral nas redes sociais: na atuação de Ísis Salgueiro – que acabou por ser eliminada -, na Gala deste fim de semana do “talent show” da RTP1 “The Voice Kids”, o mentor Carlão foi às lágrimas.

“Aconteceu aquilo que nunca esperei vir a acontecer-me no @thevoiceportugal. A emoção tomou conta de mim e as lágrimas assomaram, inesperadas. Foi a primeira vez que a minha filha mais velha me viu chorar, a mais nova já dormia”, revelou o músico.

“Tudo porque a @isis.salgueiro despertou em mim um respeito, carinho e admiração incríveis e terá sido a pessoa que mais me custou abandonar nesta viagem. Tem uma voz assustadoramente segura, controlada, afinada. E bonita, claro. O calor do seu ‘Hallelujah’ já não sairá do meu coração”.

Seguiu-se um discurso de esperança para a restante equipa. “Durante a tarde de ontem ‘obriguei’ os meus putos a prometerem-me que, independentemente do desfecho daquela noite, não iriam ficar por ali na sua luta pela música. Foram unânimes na sua resposta, assegurando-me que não, e isso deixa-me mais feliz do que vocês possam imaginar. Obrigado, Ísis!”, rematou Carlão.