Carlos Daniel é o próximo convidado do “Taskmaster”

Para o próximo episódio de “Taskmaster”, a figura pública convidada é um jornalista. Carlos Daniel vai participar no programa.

Mais um sábado à noite, mais um episódio de “Taskmaster” vai para o “ar”, para fazer companhia aos telespectadores e animar as noites no final de semana na RTP1. O programa, conduzido por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, tem o elenco composto por Cândido Costa, Madalena Abecassis, Wandson Lisboa e Gabriela Barros.

A cada episódio do formato, um convidado marca presença para se juntar ao elenco. No próximo episódio do programa, mais uma celebridade irá interagir nos jogos. “Este sábado vamos pôr à prova Carlos Daniel! Será que vai correr bem?!”, lê-se na página oficial do programa.

No último episódio do “Taskmaster”, Áurea foi a celebridade convidada a participar nos desafios.