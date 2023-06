Carlos III assinala Dia do Pai com fotografia na qual aparece Harry

A relação entre Carlos III e Harry tem passado por alguma turbulência, mas o monarca não se esqueceu do filho no Dia do Pai.

O Dia do Pai no Reino Unido celebrou-se este domingo, 18 de junho. Embora o rei Carlos III e o filho mais novo, Harry, estejam a atravessar um período de afastamento, o monarca não se esqueceu do Duque de Sussex nesta data.

Foram partilhadas três fotografias no Instagram do rei: na primeira Carlos III surge ao lado do pai, o falecido príncipe Filipe, na segunda a mulher Camilla aparece com o seu pai, Bruce Shand, e na última é possível ver o atual rei da monarquia britânica com os filhos, William e Harry.

“Aos pais de todos os lugares, hoje [dia 18 de junho] desejamos um especial Dia do Pai”, pode ler-se na legenda das fotografias.

Recorde-se que a imprensa internacional noticiou que só há uma forma de Carlos III receber o príncipe Harry de braços abertos no Reino Unido e conferir-lhe novamente estatuto real: se o duque de Sussex colocar um ponto final no casamento com Meghan Markle.

Os últimos meses foram de grande agitação na casa real, após Harry ter comparecido sozinho na cerimónia de coroação: os duques de Sussex foram excluídos o “Tropping the Colour”, parada que assinala o aniversário do rei Carlos III.