Carlos III convidou meghan e Harry para a coroação e oferece estadia em Buckingham

Carlos III ofereceu estadia a Harry e Meghan durante as suas visitas ao Reino Unido e a ter lugar no palácio de Buckingham. Uma oferta que surge após a comunicação de despejo dos duques de Sussex – Harry e Meghan – de Frogmore Cottage.

O príncipe Harry e mulher Meghan Markle foram convidados, segundo avançou o The Sunday Times este domingo, 5 de março, para a coroação do rei Carlos III, que vai ter lugar em maio. Segundo um porta-voz dos duques, citado pelo jornal britânico, o príncipe Harry “recebeu recentemente um email do escritório de Sua Majestade sobre a coroação” de Carlos III.

“No momento, a decisão imediata sobre a presença do duque e da duquesa não será comunicada da nossa parte”, acrescentou o porta-voz.

De acordo com o Daily Mail, “o rei está a preparar-se para oferecer um ramo de oliveira a Harry e Meghan, permitindo que fiquem no Palácio de Buckingham quando visitarem a Grã-Bretanha.” Desta forma, Harry pode receber futuramente a antiga suíte do monarca André, em Buckingham, onde já recebeu a socialite e condenada por tráfico sexual Ghislaine Maxwell.

Ainda que Carlos III e a rainha Camila estejam a tentar acalmar os ânimos da família Windsor, continuam ‘furiosos’ com as últimas revelações de Harry no livro de memórias “Na Sombra”, publicado no início do ano. “O rei não é um homem mau. Não deseja ver o seu irmão André sem teto ou sem um tostão. E não quer privar os Sussex de uma base no Reino Unido”, refere o tablóide.

Recorde-se que Harry e Meghan foram recentemente despejados por Carlos III da residência real de Frogmore Cottage, no Reino Unido.