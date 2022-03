Carlos Marín, cantor da banda Il Divo, está em coma induzido

Carlos Marín, membro da banda Il Divo, encontra-se em coma induzido, como avança o site “El Español”.

O barítono, de 53 anos, está internado nos cuidados intensivos do Manchester Royal Hospital, em Inglaterra, desde o dia 8 de dezembro, de acordo com a publicação espanhola.

O “El Español” adiantou que o cantor tem os níveis de oxigénio comprometidos e está entubado. Apesar de se encontrar estável, o estado de saúde do artista é grave.

A mesma publicação afirmou ainda que Carlos Marín continua sob estrita observação e a aguardar os próximos passos da equipa médica.

A banda já se manifestou sobre o sucedido e publicou uma mensagem no InstaStories, ferramenta do Instagram. “O nosso querido amigo e colega, Carlos, está no hospital. Esperamos e rezamos por uma melhora rápida”, lê-se.

Recorde-se que, a 10 de dezembro, a banda adiou a digressão, por motivos de saúde, para dezembro do próximo ano, através do Twitter.

“Infelizmente, devido problemas de saúde, as datas restantes para a ’tour’ dos Il Divo em dezembro, no Reino Unido, foram adiadas até dezembro de 2022. Os Il Divo lamentam profundamente e esperam voltar à estrada no próximo ano e ver todos vós no correr até ao próximo Natal”, pode ler-se.

Além de Carlos Marín, a banda, que já vendeu mais de 30 milhões de álbuns, também é constituída por Urs Bühler, de 50 anos, David Miller e Sébastien Izambard, ambos de 48.