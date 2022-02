Carlos Ribeiro regressa ao ecrã aos 69 anos para apresentar “Somos Portugal”

O apresentador, de quase 70 anos, está de regresso à TVI onde será um dos apresentadores numa emissão especial do “Somos Portugal”, este domingo.

Depois de mais de dez anos de ausência no pequeno ecrã, o Carlos Ribeiro está de volta. O regresso foi confirmado por Nuno Santos no Facebook, revelando ainda que o comunicador estará durante as próximas semanas no formato da estação de Queluz de Baixo aos domingos à tarde.

“A televisão é o território dos afetos e das memórias. Hoje, o Carlos Ribeiro regressa ao ecrã da TVI e estará connosco nas próximas semanas no ‘Somos Portugal’. Nem vem ao caso se ele aceitou o que outros acham menor porque, ainda a música de cariz mais popular era vista como coisa a esconder, e já o Carlos acarinhava os artistas portugueses, fosse na televisão ou na rádio. E o tempo deu-lhe razão”, referiu o diretor geral da TVI.

“Prestes a chegar aos 70 anos, o Carlos está em pleno. Com o talento, o à vontade, a graça e – mais importante – a empatia com o público e a capacidade de trabalhar em Equipa. Sei bem do que falo. Há mais de 30 anos ele acolheu-me, a mim e ao Mário Augusto, na minha primeira vida na televisão como só os grandes sabem fazer”, acrescentou.