Carminho indicada para o Grammy Latino com o álbum “Portuguesa”

Este ano, a cerimónia dos Grammy Latino recebe duas portuguesas como nomeadas. Carminho e Maria Mendes estão na corrida pelos prémios.

Carminho está nomeada para o Grammy Latino de “Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa” com o álbum “Portuguesa”, o sexto disco da sua carreira lançado em março.

Contudo, não é a única que vai representar Portugal na cerimónia que acontece a 16 de novembro em Sevilha, Espanha. Além da fadista, a cantora de jazz Maria Mendes está novamente nomeada. A artista está indicada na categoria de “Melhor Arranjo”, em conjunto com o músico John Beasley com uma versão da música “Com que Voz”, do álbum ao vivo “Saudade, Color of Love”, do ano passado.

Os artistas mais nomeados, desta edição, são os colombianos Karol G, Shakira e Camilo, a somar sete nomeações cada um. De seguida, aparece o argentino Bizarrap, com seis. Já com cinco nomeações está o espanhol Pablo Alborán, o porto-riquenho Bad Bunny, a argentina Maria Becerra, o colombiano Fied e a mexicana Natália Lafourcade.