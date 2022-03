Carolina Carvalho: “A gravidez é uma coisa que vai acontecer”

Namorada, há quatro anos, de David Carreira, a atriz garante que os filhos estão nos planos, mas que não são para já. Concentração está na carreira profissional e na sua personagem da série da RTP1 “A Herdeira e a Bastarda”.

Carolina Carvalho e David Carreira anseiam por ter filhos, mas não é uma prioridade para a atriz e para o músico que, no passado fim de semana, deu um concerto esgotado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os dois artistas estão apostados na continuação do sucesso das respetivas carreiras, como explicou à N-TV Carolina Carvalho, à margem da apresentação da mais recente série da RTP1 “A Rainha e a Bastarda”.

“Já sei que a pergunta do casamento e dos filhos pode surgir e posso esclarecê-la já: não estou grávida, está nos planos ser mãe, quero muito ser mãe! É uma coisa que vai acontecer, há uma vontade, não sabemos é quando”, afirma a intérprete, que lembra a “tradição” familiar: “Sou a mais velha de sete irmãos, mas, neste momento, a prioridade é a minha carreira profissional”.

Recorde-se que, como Carolina Carvalho revelou, em entrevista a Júlia Pinheiro, David Carreira demorou bastante tempo até conquistar a atriz, que também pode ser vista todos os dias à noite, na SIC, na novela “A Serra”. “Com 17 anos foi quando ele me enviou a primeira mensagem, achei aquilo atrevido e tirei-o do Facebook”, admitiu. “Era extremamente conhecido e pensei que tinha as miúdas todas atrás dele e não queria ser mais uma”, contou ainda.

Mais tarde, Carolina Carvalho foi contratada para apresentar um evento, no qual o artista que ia subir ao palco era, precisamente, David Carreira. “Pensei que ele já não se lembrava de mim, mas, afinal, lembrava-se”. O resto é história, com o casalinho a viajar para o Rio de Janeiro, no Brasil, e a assumir a relação, nas redes sociais, a milhares de quilómetros de Portugal, depois de o ter feito, dias antes, numa entrevista a Cristina Ferreira.

Envelhecida para o papel

Em “A Rainha e a Bastarda”, a série escrita por Patrícia Muller para a RTP1, Carolina Carvalho dá vida a Beatriz de Castela, mulher do Afonso IV (Diogo Martins), o filho do rei D. Dinis (Rúben Gomes). “Na série estou sempre num dilema, porque o meu marido quer chegar a rei de Portugal. Beatriz dá-se muito bem com a rainha (Maria João Bastos), mas tem ali um desejo interior de se tornar ela própria na monarca. Há muitas intrigas e ela vai dar muito que falar, porque ama incondicionalmente o Afonso, mas também tem um pouco a sede pelo poder”, conta a atriz.

Carolina Carvalho mostra-se satisfeita por a série retratar mulheres com poder. “As mulheres tiveram um papel fundamental na nossa História e a autora Patrícia Muller tem essa característica de dar destaque à mulher, nesta série da RTP1 fazemos mesmo a diferença no enredo”.

No papel de Beatriz de Castela, Carolina aparece no pequeno ecrã substancialmente mais velha, para se adequar à época. A artista ficou orgulhosa com o trabalho feito pela caracterização. “A maquilhagem é bastante carregada. Foi uma grande mais-valia. No meu caso, assim como guarda-roupa, são passos fundamentais. Fazer o teste de imagem e experimentar o guarda-roupa de época ajudou-me a encontrar a personagem da Beatriz de Castela, uma mulher envelhecida por ser aquela época medieval”, remata.