Carolina Carvalho admite estar a viver a fase mais feliz após ter sido mãe

Depois de ter sido mãe pela primeira vez, Carolina Carvalho revelou estar a viver a fase mais feliz da sua vida.

A namorada de David Carreira confessou, no perfil de Instagram, que está a viver um momento muito feliz, com o seu filho nos braços.

“Estou a viver a fase mais feliz da minha vida. 2023 me aguarda”, escreveu a atriz da SIC, que foi mãe na sexta-feira passada, 27 de janeiro, fruto do namoro com o cantor David Carreira.

A artista agradeceu, no InstaStories, as mensagens de apoio depois do parto: “Obrigada de coração por todas as vossas mensagens, não consegui responder ainda a nada, o meu Whatsapp está entupido de amor, mas prometo que com calma vou agradecer a todos”.

“Obrigada pelo amor e carinho. Beijinhos e está tudo bem. Agora é hora de aproveitar o melhor do mundo”, rematou.

O namorado de Carolina Carvalho, David Carreira, já revelou que a atriz e o bebé se encontram em casa. “Correu tudo bem. Já estamos em casa a aproveitar com o mais gato”, frisou.