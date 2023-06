Carolina Carvalho e Carolina Loureiro, atual e “ex” de David Carreira, juntas na nova novela da SIC

Carolina Carvalho e Carolina Loureiro vão estar juntas na nova novela da SIC. Conheça algumas curiosidades sobre as estrelas da ficção nacional.

Para a nova telenovela da SIC, Daniel Oliveira decidiu juntar as duas Carolinas. Embora as duas atrizes tenham uma coisa em comum, uma vez que Carolina Loureiro namorou com David Carreira e Carolina Carvalho é a atual companheira do cantor, são pessoas com personalidades bastante distintas.

Carolina Loureiro, que completa 31 anos esta sexta-feira, 23 de junho, mantém uma relação discreta com o ator Fernando Pires há vários meses. A atriz já integrou vários projetos na SIC, mas ganhou destaque com a personagem “Nazaré” na novela homónima.

Apesar da ligação de vários anos com o canal três, Carolina Loureiro estreou-se na série juvenil “Morangos com Açúcar”, da TVI, aos 17 anos. No novo projeto de ficção da SIC, “O Preço da Fama”, a atriz irá dar vida a uma vilã cómica mas, para interpretar o papel, teve de passar por uma mudança de visual drástica – de cabelo longo para curto.

Carolina Carvalho, em contrapartida, irá ser a protagonista. Este projeto marca para a atriz, e atual companheira de David Carreira, o regresso ao pequeno ecrã após a maternidade. Em janeiro deste ano, Carolina Carvalho e David Carreira deram as boas-vindas ao primeiro filho, Lucas.

Ligada, desde cedo, as artes cénicas, Carolina Carvalho, de 28 anos, estreou-se no grande ecrã em 2020, após ter dado vida à personagem “Lena Coelho” no filme “Bem Bom”. Para a nova novela da SIC, clareou o cabelo e mostrou-se animada por regressar ao “set”.