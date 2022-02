Carolina Carvalho em três frentes: “Sou nova e tenho é de trabalhar!”

A atriz brilha na novela “A Serra”, da SIC, vai aparecer no filme das “Doce” e, esta semana, começou a gravar a série medieval da RTP1.

Ela está em todas: enquanto protagoniza a novela da noite da SIC “A Serra”, no papel da vilã “Mariana”, Carolina Carvalho prepara-se para a estreia do filme autobiográfico das “Doce” no próximo dia 8 de julho e ainda começa nesta semana a gravar a série de época da RTP1 “A Rainha e a Bastarda”. A N-TV cruzou-se com a namorada de David Carreira nas gravações desta trama medieval, com Carolina a contrastar com os cavaleiros e cavalos e a aparecer nas gravações com um fato de treino justo cor de rosa.

“Vou começar a filmar esta semana, mas gosto de sentir já o ambiente, o tom em que a série está a ser filmada. Serei a Beatriz de Castela, a mulher do Afonso IV. Nunca fiz nada de época assim tão distante”, começa por referir.

“Estou a gravar ao mesmo tempo ‘A Serra’, mas vale a pena o esforço Estou a divertir-me, é uma personagem mais distante de mim e a mais mazinha que fiz. Estamos a entrar nos dois meses e meio finais, terminamos a 15 de julho, percebi que a novela estava a ter sucesso e estava à espera que fosse prolongada”, admite.

Na trama, Carolina tem como colega de elenco Maria João Abreu, que está internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido um aneurisma. “A Maria João é consensual, nunca ouvi ninguém falar mal dela. Desde o ‘Golpe de Sorte’ que criámos uma relação especial. Temos combinado orar por ela e criar energias positivas”.

Segue-se a estreia de “Bem Bom”, o filme sobre as “Doce”. “Vamos estrear o filme dia 8 e depois a série na RTP. Estou ansiosa, porque foi dos projetos mais especiais e diferentes porque representei, cantei e dancei. Cansada? Sou nova e tenho é de trabalhar e aproveitar os desafios, as férias logo se vê…”

Finalmente, uma alusão à Associação Sara Carreira, criada para ajudar com 21 bolsas jovens em risco. “Estou muito feliz, é um orgulho para nós, reunimos as pessoas certas e que são referência”, resume Carolina Carvalho.