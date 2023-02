Carolina Carvalho mostra-se com o filho ao colo na esplanada

Carolina Carvalho mostrou-se, esta segunda-feira, 13 de fevereiro, com o filho, Lucas, numa esplanada ao ar livre.

A atriz aproveitou o sol que se fez sentir ao final da tarde para se sentar numa esplanada com o filho recém-nascido ao colo. No perfil de Instagram, a intérprete eternizou o momento, com várias fotografias.

“Segunda bonita”, escreveu a companheira de David Carreira.

Recentemente, o namorado da atriz revelou o nome escolhido pelo casal para o bebé. “O mini David chama-se Lucas e é o puto mais galáctico do mundo, o mais fofo… Sem dúvida, é o mais fofo do mundo”, contou, nas redes sociais.

Carolina Carvalho e David Carreira anunciaram, a 27 de janeiro, o nascimento do bebé: “Já somos três”, escreveram os dois como legenda de um vídeo que reúne alguns dos melhores momentos do casal.