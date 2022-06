Carolina Carvalho rendida ao concerto de David Carreira: “Emocionei-me”

Carolina Carvalho ficou em lágrimas com o concerto que o namorado, David Carreira, deu, na tarde desta domingo, 19 de junho, no Rock in Rio Lisboa.

A atriz, de 27 anos, assistiu nos bastidores ao espetáculo do companheiro e a certa altura foi chamada ao palco para dançar o tema “Babyboo”. No final, a intérprete confessou estar orgulhosa do artista.

“O que aconteceu ontem foi um sonho e este é um ‘post’ sobre amor e orgulho”, começou por escrever nas redes sociais. “O David Carreira encheu o Palco Mundo do Rock in Rio e deu o melhor concerto que já vi”, afirmou.

“O foco, a dedicação e o trabalho acabam sempre por compensar e sei o que trabalhaste para chegar até este momento. Olhei para o público e emocionei-me quando vi e ouvi um mar de gente a cantar as tuas músicas e quando te vi a vibrar de felicidade em cima do palco”, prosseguiu.

“Ter sucesso e mantê-lo dá muito trabalho e tudo o que tens saiu do teu esforço e vejo isso todos os dias. Parabéns, meu amor. Tu conseguiste!” concluiu Carolina Carvalho.

Durante o concerto de David Carreira no festival, também a sobrinha do artista, Beatriz, fez a festa e dançou ao som das suas músicas, tal como mostrou Laura Figueiredo no perfil de Instagram.