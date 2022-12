Carolina Deslandes alvo de críticas por partir carro em vídeo

Carolina Deslandes partilhou um excerto do seu novo videoclipe, “Precipícios”, com o Carlão, e uma onda de críticas fez-se sentir.

No seu perfil de Instagram, a intérprete, de 30 anos, publicou um pequeno vídeo em que surge a partir um carro com um taco de basebol e algumas vozes críticas afirmaram que a cantora estaria a dar um mau exemplo.

Sem papas na língua, a voz de “Para a vida toda” gravou alguns InstaStories, ferramenta do Instagram, nos quais reage à situação.

“Estamos em 2022, o ano em que a Internet se tornou num antro de cancelamentos e justificação, em que somos todos o extremo do extremos da análise e do julgamento alheio, ainda que sem fundamento nenhum”, começou por dizer.

“Eu pus um vídeo a partir um carro. Aquele carro era da sucata, foi comprado para nós o partirmos no videoclipe do ‘Precipícios’, com o Carlão. Aquele não é o carro de ninguém. Aquilo não é uma coisa que eu faço para dar mau exemplo, é parte de um videoclipe”, continuou.

Carolina Deslandes pediu calma: “(…) A malta tem de ter calma. E é por causa destas coisas que ainda há tão pouca liberdade criativa em Portugal. Porque a malta se faz um videoclipe e está a beijar na boca já namora ou tem não sei o quê, ou é inconcebível. As pessoas não sabem diferir”.