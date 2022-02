Carolina Deslandes assume novo amor no Dia dos Namorados: o ator Igor Regalla

O amor anda no ar e Carolina Deslandes não ficou indiferente. No dia de São Valentim a intérprete aproveitou para assumir um novo relacionamento com o ator Igor Regalla.

A cantora recorreu às redes sociais não só para se declarar ao companheiro como para assumir a relação com o ator Igor Regalla.

A voz de “Adeus Amor Adeus” partilhou um conjunto de imagens ao lado do artista que legendou com: “É dia de São Valentim”.

O ator também quis demonstrar o seu amor e, na sua página de Instagram, declarou-se a Carolina Deslandes.

“Esta miúda faz-me acreditar que o sol é um presente e que a aurora traz principalmente para mim”, escreveu.

A cantora ficou rendida à declaração do companheiro e respondeu à sua publicação: “Um homem que faz surpresas destas e cita Jorge palma? Sorte a minha”.

Também Bárbara Tinoco não resistiu à ternura da partilha de Igor Regalla e comentou: “O meu casal preferido”.

Recorde-se que anteriormente Carolina Deslanes tinha assumido o namoro com o músico JêPê.

A cantora é mãe de Santiago, Guilherme e Benjamim, frutos da relação que manteve com Diogo Clemente.