Carolina Deslandes conta aos filhos como é que nasceram: “Esse amor é o maior do mundo”

Carolina Deslandes contou, esta segunda-feira, 16 de maio, aos filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme, como é que os bebés são feitos.

A cantora começou por explicar que ficou com um bebé dentro da barriga por existir muito amor entre a artista e o ex-companheiro, Diogo Clemente.

“A mãe ficou com um bebé na barriga porque a mãe e o pai amavam-se muito. Amavam-se tanto, tanto, tanto, tanto, que já não cabia dentro do coração da mãe e já não cabia dentro do coração do pai. […] Então, a mãe teve de dar espaço na barriga para nascer outro coração”, disse.

“Sabes quando tu tens a tua caixa de brinquedos, e tens já lá tens tantos brinquedos que já não cabem mais, e tu tens de arranjar outra caixa? Foi o que aconteceu com o nosso amor”, exemplificou.

A artista referiu, de seguida, que o amor entre si e Diogo Clemente continuou a ser “tanto” que nasceram Benjamim e Guilherme.

“Esta é a história da Carolina e do Diogo que tinham tanto, tanto amor que precisaram de três corações novos para distribuir o amor. E esse amor é o maior do mundo porque é o amor da nossa… Família!” concluiu.

Atualmente, Carolina Deslandes mantém um relacionamento com Igor Regalla. A cantora e o ator assumiram o namoro durante o Dia dos Namorados. “Esta miúda faz-me acreditar que o sol é um presente e que a aurora traz principalmente para mim”, escreveu o intérprete, na altura.